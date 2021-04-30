تحت شعار «الموت لوزير الأجانب».. استمرار الاحتجاجات في إيران ضد «ظريف»

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، استمرار تجمع عدد كبير من الأشخاص في مدينة مشهد الإيرانية، وهتفوا ضد تسريبات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وتجمع المحتجون الذين يطلقون على أنفسهم "جبهة المقاومة الطلابية"- وهي من مجموعات الضغط التابعة للمتشددين والحرس الثوري- أمام مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد وأطلقوا شعارات مثل "الموت لأمريكا.. والموت لإسرائيل والموت لوزير الأجانب"- في إشارة إلى ظريف.

عاصفة ظريف

وكان محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، قد انتقد تصريحات ظريف في الشريط المسرب حول قاسم سليماني قائلا: "البعض بوقاحة يلقي باللوم في خيانة وفساد المسؤولين وفشلهم في إدارة البلاد على القائد الميداني، ويصفونه بأنه عميل لروسيا".

واعتبرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن من أهم آثار نشر الملف الصوتي لوزير الخارجية الإيراني الضرر الذي لحق بالعلاقات بين إيران وروسيا.

يذكر أن المقابلة التي سربت، سجلت في مارس الماضي، وكان من المفترض أن تبث لاحقاً.