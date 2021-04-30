برلمانية مهنئة الأقباط بعيد القيامة: المصريون على قلب رجل واحد ضد أعداء بلادنا

أشادت النائبة أمل سلامة بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس، مؤكدة على وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصري، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.

جاء ذلك في برقية أرسلتها النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب ببرقية إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الأخوة المصريين الأقباط في الداخل والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها أن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وقواتها المسلحة، وأن يظل شعبها على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأكدت أن المصريين بكافة طوائفهم في رباط إلى يوم القيامة، ولن تنجح أي مؤامرات تستهدف الوقيعة بين المصريين داعية الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين ومؤكدا أن روابط الأخوة تجمع كل المصريين ولا أحد يستطيع أن يقترب منها.

وأوضحت أن المصريين جميعهم أخوة وعلاقتهم أصبحت نموذجا حسنا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها، مشيرة إلى أن المصريين وقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب واعداء بلادنا ولم يستطع أن يفرق بينهم.

عيد القيامة

ويحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد، يوم الأحد القادم، كما أقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إجازة رسمية.

ومن المقرر أن تُقام القداسات بمناسبة الاحتفالات بـ عيد القيامة المجيد في الكنائس مساء يوم السبت المقبل، الذي يطلق عليه «سبت النور»، واختلفت الترتيبات بحسب نظام كل كنيسة، نظرا للظروف الحالية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

اعتذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عدم سماحها بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لقداس عيد القيامة المجيد الموافق الأحد المقبل، وذلك نظرا للظروف الحالية جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الكنيسة في بيانها، إلى أن التلفزيون المصري سيتولى بث قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت الموافق 1 مايو، ونوه المركز بأنه يمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها، أن تنضم على تردد التلفزيون المصري.

الإنجيلية تحتفل بدون جمهور



وتحتفل الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، حيث ينعقد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، كما يقتصر الحضور على المجلس الإنجيلي العام، إلى جانب رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، فضلا عن أعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، ورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، مساء يوم السبت المقبل.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه حرصا على صحة الجميع، ونظراً للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية.