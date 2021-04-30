رسالة جديدة من وزير التعليم إلى طلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة جديدة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلا: "تستطيعون الآن مذاكرة مادة الأحياء بطريقة شيقة وتفاعلية عبر بنك المعرفة المصري".

وأضاف وزير التعليم: “كما يمكن الوصول للأسئلة والاختبارات وإجابتها من خلال محتوى بريتانيكا المتاح على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة”.

وأوضح شوقي، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الوصول إلى منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended

فى سياق آخر، أكد وزير التربية والتعليم أنه يمكن كذلك للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، مذاكرة مواد الرياضيات بكل التخصصات من خلال مصادر تفاعلية شيقة من Wolfram من خلال منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري، عبر الرابط التالي:

https://lms.ekb.eg/repository/discovery?sort=recommended

وشدد شوقي على أنه يمكن من خلال بنك المعرفة المصري، الوصول لمصادر تفاعلية شيقة على منصة Connect لرياض الأطفال وطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة يوم 4 يوليو المقبل، إلكترونيا بنظام الأسئلة الجديدة، التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، عبر أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب في لجان مؤمنة بالمدارس.