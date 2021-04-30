واشنطن تشدد على ضرورة إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا

شددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، على ضرورة إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها فوراً.

وأوضحت أمريكا- وفق قناة العربية- أن ذلك خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بعد فشل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التوصل إلى تفاهمات بشأن فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت وصبراتة خلال اجتماعها الأخير، بمدينة سرت الذي اختتم أمس الخميس.

وتحدثت اللجنة في بيان عن وجود معرقلين على الأرض أمام فتح الطريق وهددت بالكشف عن أسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

فيما أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان على صفحتها بموقع تويتر الجمعة، دعمها الكامل لبيان اللجنة العسكرية 5+5، وقالت إن الطريق الساحلي يعد رابطا حيويا للتجارة والإمداد بالوقود ولقاحات كورونا التي يستفيد منها جميع الليبيين.