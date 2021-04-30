طبعة جديدة من «الإخوان في ملفات البوليس السياسي» لـ«شريف عارف»

تصدر الأسبوع المقبل عن دار "المسك" الطبعة الجديدة من كتاب "الإخوان في ملفات البوليس السياسي" للكاتب الصحفى شريف عارف، ومن تقديم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد.



وقال الكاتب شريف عارف إن الكتاب هو الوحيد الذي قدم له الكاتب الكبير الراحل ويتضمن فى طبعته الجديدة، مفاجآت ووثائق تنشر لأول مرة حول جرائم الإخوان وتنظيمها الخاص، ومنها وثائق حول ضلوع الجماعة في حريق القاهرة عام 1952، وأوهام الخلافة ومشروع "الدولة الإسلامية الكبرى".

وقال الكاتب والسيناريست المبدع الراحل وحيد حامد في مقدمة الكتاب: “هدف الجماعة هو سياسي في المقام الأول.. وهذا الهدف السياسي يتمثل فى إقامة دولة الإخوان ذات الأهداف غير الوطنية، والتى تدفع بسفينة الوطن إلى مناطق الغرق الأكيد.. وعليه يكون هذا الكتاب من الأهمية بقدر ما يحويه من وثائق، تكشف زيف المشروع الإخوانى سواء في القضايا الكبيرة أو الصغيرة”.

وأضاف أن جماعة الإخوان منظومة مرتبة ترتيباً جيداً، وهى محكمة البناء بقدر كبير من الحرفية المستوحاة من فكر طائفة الحشاشين المتوحش وغلاة الشيعة الباطنية. وبالتالى فهى تتقدم في طريقها – اذا تقدمت – بالتآمر والخديعة وقلب الحقائق ..جماعة كانت مع الملك في الوقت الذي كانت فيه غالبية الشعب المصري ضد الملك ..ولا أحد ينسى عندما هتف الشعب المصري ( الشعب مع النحاس) خرج الاخوان يهتفون ( الله مع الملك ) وأستغفر الله العظيم كأن المولى عز وجل يأتمر بأمرهم.

من جانبها أكدت سماح الجمال مدير عام دار "دار المسك" أنها تولي أهمية خاصة لتلك النوعية من الكتب التي توثق لفترة هامة من تاريخ مصر السياسي، خاصة أن هدف الدار هو "تنويري" في المقام الأول، وأن نقدم للمكتبة العربية أعمالاً تسهم في عملية البحث والتحقيق الوثائقي.

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها "الإخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية، وأشرف على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.