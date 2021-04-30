مطران الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس صلوات الجمعة العظيمة (صور)

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، برئاسة القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، مساء اليوم، بالجمعة العظيمة وأداء صلاتها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال احتفالات الجمعة العظيمة، لافتا إلى أنه تم التنبيه على كل زوار الكنيسة بالالتزام بارتداء الكمامات ومراعات التباعد الاجتماعي بين المصلين داخل الكنيسة.

وقال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر إن المصلين حرصوا أثناء صلوات القداس على الدعاء لمصر وشعبها وأن يحفظها من مكائد الأعداء.

يذكر أن الجمعة العظيمة تعرف بعدة أسماء أخرى، منها جمعة الآلام أو جُمُعَةُ الصَّلَبُوتِ، وهو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، ومن الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي: الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

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قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

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قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة

قداس الجمعة العظيمة بالغردقة