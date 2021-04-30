الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يفرض قيودًا على الوافدين من الهند بسبب «كوفيد- 19»

جو بايدن
جو بايدن

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قيود على المسافرين القادمين من الهند بسبب التفشي المتنامي لكوفيد- 19 في هذا البلد.

وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "عملا بنصائح مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيودا على الرحلات من الهند"، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الرابع من مايو من دون تفاصيل إضافية.

وطلبت الشرطة في العاصمة الهندية دلهي، الجمعة، من السلطات المحلية إيجاد المزيد من المواقع لحرق جثث ضحايا كوفيد- 19.

وتواجه الهند موجة ثانية عارمة من تفشي فيروس كورونا، تجتاح البلاد، وتكتسح المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 18 مليونًا أمس الخميس، مع تسجيل 386452 حالة أخرى، وهي أكبر زيادة في يوم واحد على الإطلاق لأي دولة.

ولا تزال البلاد تواجه نقصا في الأكسجين وأسرّة المستشفيات ويستمر الناس في تقديم مناشدات على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المساعدة.

وتواجه الحكومة المركزية في الهند انتقادات متزايدة لطريقة تعاملها مع الوباء، وللسماح بالمضي قدمًا في التجمعات الانتخابية والاحتفالات الدينية.

 

الرئيس الأميركي بايدن المسافرين فرض قيود الهند

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