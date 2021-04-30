صحتك فى رمضان.. 5 علاجات منزلية لـ«تململ الساق» بعد الإفطار

تعتبر مشكلة تململ الساقين من الأمور التى تنتشر بعد الإفطار خلال شهر رمضان، بسبب تناول الطعام وعدم التحرك لفترة كبيرة.

وفقا لموقع "healthybuilderz" الطبى، قد تؤثر متلازمة تململ الساق على حوالي 10% من السكان في العالم، حيث يعانون من الحكة، والتشنج، والشد، وحتى الشعور بالألم أثناء الصعود والنزول.

وأوضح الموقع أنه على الرغم من عدم وجود مصدر معروف لتسبب متلازمة تململ الساق، وهو عدم الحركة لفترة كبيرة، فمن الممكن أن يسهم التدخين والفشل الكلوي وفقر الدم وارتفاع ضغط الدم في حدوثه.

وأشار إلى أن هناك الكثير من العلاجات الطبيعية التى يمكنك الاستفادة منها والتي ستساعد في تخفيف أعراض متلازمة تململ الساق نرصدها فى السطور التالية.

تمارين التمدد:

وأكد الأطباء أن تمارين التمدد تسهم بشكل كبير فى علاج مشكلة "التململ"، كما أنها تساعد على تقليل الأعراض المرتبطة بمتلازمة تململ الساق (RLS).

ويمكنك أداء تمرين إطالة الفخذ الأمامية، حيث تقف موازيا للحائط حتى تتمكن من الحفاظ على توازنك، من خلال إمساك كاحلك الأيسر ثم سحبه باتجاه مؤخرتك بينما تظل الساق الأخرى مستقيمة.

تغيير وضعية النوم:

كما تسهم وضعية النوم فى إصابتك بمشكلة "تململ الساقين"، فقد أوصى الخبراء بأن يكون لديك روتين للنوم حيث تفعل شيئًا مريحًا لمساعدتك على الدخول في حالة من الهدوء والاسترخاء قبل وقت النوم.

شاي البابونج:

ويعد شرب البابونج علاجًا جيدًا لمتلازمة تململ الساق بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات.. علاوة على ذلك، فإن البابونج له تأثير مهدئ يساعد عضلاتك على الاسترخاء.

درجات الحرارة الدافئة والباردة:

وهناك علاج آخر محتمل لمتلازمة تململ ساقك، وهو التبديل بين درجات الحرارة الباردة والدافئة على عضلاتك، فقد تساعد درجات الحرارة المتغيرة في جعل عضلاتك تسترخي لتجنب تلك التشنجات أو الألم المفاجئ.

حمض خل التفاح:

ويجب عليك أيضًا التفكير في تناول بعض خل التفاح لتقليل أعراض متلازمة تململ الساق، حيث يحتوى خل التفاح على العناصر الغذائية التى تساعد فى تمدد الأوعية الدموية.