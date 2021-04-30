الجمعة 30 أبريل 2021
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سياسي

برلماني مشيدًا بمجمع البتروكيماويات العملاق بالعين السخنة: يوفر آلاف فرص العمل

النائب أشرف أبو الفضل
النائب أشرف أبو الفضل

أكد النائب أشرف أبو الفضل عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنه مشروع طموح وعملاق يعد واحد من أركان استراتيجية وزارة البترول في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات في مصر، والأول والأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أبو الفضل خلال تصريحات له اليوم، إن هذا المشروع الضخم الذي ينفذ بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، سيسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، والمنتجات البترولية مثل منتجات البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن وغيرها من المنتجات اعتمادا على الخبرات المصرية وموقع مصر المميز.

وشدد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إنه سيعمل على تحقيق قيمة مضافة من هذه المنتجات ويقلل تكاليف استيرادها ويسمح بتواجد صناعات تكميلية جديدة وتصدير الفائض للخارج.

وأشار أبو الفضل إلى أن إنشاء مجمع البتروكيماويات الضخم بالعين السخنة، يعتبر كذلك إحدي الركائز الأساسية في المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأضاف نائب الصعيد، أن التكلفة الضخمة للمجمع والتي تصل الى 7.5 مليار دولار، بما يتجاوز الـ 100 مليار جنيه مصر يؤكد مدى عظمة وضخامة المشروع والذي سيوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب.

وكان شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.

وقام بالتوقيع المهندس عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد علي عبادي، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

النائب اشرف ابو الفضل مجلس النواب البرلمان رئيس الوزراء مجمع بتروكيماويات العين السخنة

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