مصرع ربة منزل وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالبحيرة

مصرع ربة منزل وإصابة شخص آخر أثر وقوع حادث مروري بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الرحمانية شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الرحمانية شبراخيت، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة "نجوى إبراهيم عتمان"، 50 سنة، وإصابة "عبدالسلام محمد عبدالسلام"، 42 سنة، شبراخيت، بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب لمستشفى الرحمانية والجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أول أمس الأربعاء إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفوقة بالجسم، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل، بطريق البستان أمام قرية أبوزيد بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بحادث تصادم ومصابين بطريق البستان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "نبيل فرج سعد، 18 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، سعد فاضل الأشقر 45 سنة، اشتباه نزيف بالبطن، وهانم عبدالهادى على 55 سنة، كدمات شديدة بالجسم، وهويدا صالح السيد 15 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وعائشة السيد حرفيش 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وعلياء فرج قطب 17 سنة، اشتباه كسر بالضلوع، وتامر فرج سعد 35 سنة، اشتباه نزيف داخلى واشتباه كسر بالضلوع" .

تم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.