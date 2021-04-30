الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نسل الأغراب الحلقة 18.. السقا يضرب أحمد مالك ومي عمر تعتذر لكرارة

بوستر مسلسل نسل الأغراب
بوستر مسلسل نسل الأغراب

شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 التي عرضت منذ قليل على شاشة قناة أون ويخوض بطولته كلا من النجمان أمير كرارة وأحمد السقا، تصاعد كبيرة في الأحداث، حيث قام السقا بضرب أحمد مالك، وذهبت مي عمر للاعتذار لكرارة بعدما بدت أحمد السقا عليه وقامت باختياره لتستكمل حياتها معه.

 

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18

 

بدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18 من حيث انتهت السابقة، وذلك من خلال مشهد بكري الزلط الذي ضحك ساخرًا على خبر اكتشاف "عساف" أحمد السقا أن والدة "غفران" أمير كرارة، اختفت من المكان الذي خبأها فيه "عساف" وذلك بسبب انتقام بكري الزلط من عساف ليساومه بأن ذهب الأغراب مقابل أن يعيد له والدة "غفران".

 

السقا يضرب أحمد مالك في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18

 

غضب "عساف" بسبب اختفاء خالته "شامية" أحلام الجريتلي والدة "غفران" ولم يعلم أن "بكري" هو من قام بتخبئتها حتى وصل إليه وطلب منه أن يعطيه ذهب الأغراب مقابل أن يعيد له "شامية"، وسرعان ما حاول "عساف" أن يتصرف خاصة أن "غفران" ينتظر أن يعيد له والدته بعدما اختارت زوجته "جليلة" أن تعيش مع عساف، فذهب الأخير إلى قصر "غفران" ليخبره بأنه يحتاج وقت ليعيد له والدته، وفي هذه الأثناء يتدخل "حمزة" أحمد مالك ويطلب منه أن يشتبك معه، مما يغضب "عساف" ويبرحه ضربًا.

 

مي عمر تعتذر لكرارة في نسل الأغراب الحلقة 18

 

فاجأت "جليلة" مي عمر "غفران" أمير كرارة بذهابها إلى منزله بعد طلاقها منه، وبررت له موقفها من اختيارها لـ"عساف" بأن ذلك تراه في مصلحة أبناءها وأن تحميهم من شر "عساف" ولكن قابلها "غفران" بالسخرية ولم يقبل اعتذارها وتبريرها مما صدم "جليلة" وطلب منها أن لا تعود له مرة أخرى، وعادت "جليلة" منزل "نجاة" فردوس عبد الحميد وملامحها تسيطر عليها الصدمة والحزن.

نسل الأغراب مسلسل نسل الأغراب أمير كرارة مي عمر أحمد السقا

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قنوات عرض مسلسل نسل الاغراب الحلقة 18 اليوم الجمعة 30-4-2021

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