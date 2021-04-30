الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تضع شبكة مكاتب المعارض نافالني على قائمة المنظمات المتطرفة٧

نافالني
نافالني

أدرجت وكالة الرقابة المالية الروسية، اليوم الجمعة، شبكة مكاتب الحملات الإقليمية، التي يقودها المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، على قائمة المنظمات المتورطة في الإرهاب والتطرف.


وذكرت الوكالة الروسية أن نشاط هذه المكاتب به شبهات تتعلق بالتطرف والإرهاب، ولذلك تم إدراجها على القائمة الروسية للمنظمات المتورطة بالإرهاب، التي تضم أيضاً منظمات إرهابية في روسيا مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما.


وكانت قوات الأمن الروسية قد اعتقلت في وقت سابق من اليوم المحامي إيفان بافلوف، الذي يدافع عن صندوق نافالني لمكافحة الفساد.


وقال ليونيد فولكوف المسئول في صندوق نافالني لمكافحة الفساد، إن الحفاظ على عمل شبكة مقرات نافالني في شكلها الحالي أمر مستحيل، واستمرارها سيجعلها تحت طائلة قانون التطرف وسيعرض من يعملون في المقرات ومساعديهم والمتعاونين معهم لأحكام جنائية.


وكانت السلطات الروسية صنفت مؤخرا "صندوق مكافحة الفساد"، الذي يتولى رئاسته المعارض الروسي أليكسي نافالني، كمنظمة غير ربحية وعميل أجنبي.


وكان القضاء الروسي قد قرر في وقت سابق من العام الماضي سجن نافالني بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة 3.5 عام الصادرة بحقه أواخر عام 2014، ولا يزال نافالني قابعا في سجن بمقاطعة فلاديمير منذ منتصف مارس الماضي.

 

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