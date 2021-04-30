السودان يوسع الوساطة للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، القادة الأفارقة للضغط على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة.

وأوضحت المهدي، وفق شبكة سكاي نيوز، أن الخرطوم طالبت بتوسعة الوساطة لحرص بلادها على مفاوضات منتجة.

واستهلت وزيرة الخارجية السودانية، جولة إفريقية لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي، بالعاصمة الكينية نيروبي.

ووصلت المهدي إلى كينيا، ظهر الخميس، كأول محطة في الجولة التي تشمل كينيا والكنغو ورواندا ويوغندا.

وتسعى وزيرة الخارجية عبر هذه الجولة لشرح موقف السودان من سد النهضة، والحلول التي يطرحها لتجاوز الأزمة.

كما تأتي بعد فشل المفاوضات بشأن السد نتيجة تعنت الجانب الإثيوبي، واقتراب الزمن المضروب للملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وكانت وزيرة الخارجية قد زارت جزر القمر حول ذات الشأن قبيل مفاوضات كنشاسا.