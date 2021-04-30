حبس مسجل خطر لسرقته سيارة بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة سيارة بمنطقة المرج، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بقيادة المقدم حسين خيري رئيس المباحث، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، حال استقلاله إحدى السيارات، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث القطاع، اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

وفى سياق متصل، أمرت نيابة الشروق بحبس شيف 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بطعن زميله بسبب خلافات العمل، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شيف بأحد المطاعم، كائن بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشيف آخر بذات المطعم، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما حول العمل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.