الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: 600 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا.. والانتهاء من تطعيم العاملين بجنوب سيناء

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن هناك إقبالا من المواطنين على التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الوزارة للتطعيم.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تم الانتهاء من تطعيم 600 ألف مواطن من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة للحصول على اللقاح حتى الآن، كما تم تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون مواطن على الموقع الإلكترونى للوزارة.

وأشارت إلى أن كافة مراكز تلقى المواطنين اللقاح، والبالغ عددها 193 مركزاً، تستقبل المترددين للحصول على اللقاح من الساعة 9 صباحاً حتى العاشرة مساء.

وأعلنت المصادر عن الانتهاء من تطعيم العاملين بالمحافظات السياحية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح فيروس كورونا المستجد بنسبة 100% استعداداً لموسم الصيف.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوافرة في مصر سواء "سينوفارم أو أسترازينيكا" أثبتا فاعليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التي أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أن فاعلية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 76% في الوقاية من فيروس كورونا، و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة وحصلت على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، كما أن لقاح سينوفارم أثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الصحة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المراكز التى خصصتها الوزارة لتلقى المواطنين للقاح الأطقم الطبية الفئات المستحقة للحصول على اللقاح مراكز تلقى المواطنين اللقاح

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