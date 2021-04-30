«السياحة» تتخذ إجراءات لاستصدار قرارات غلق 9 منشآت مخالفة

قام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة بإيفاد لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت ياتى ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها علي المتابعة المستمرة لالتزام المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم وكافتريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ عدد ٩ منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة مما يؤدى إلى تكدس الرواد بها، بإلاضافة إلى تقديم الشيشة مما يعد إضراراً بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومما يؤثر أيضاً على سمعة مصر السياحية، مشيراً إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتي خلال أيام الأجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد أصدرت عدد من الضوابط التى تراعى السلامة الصحية لإعادة تشغيل المنشأت السياحية والفندقية ومن بينها العمل بنسبة 50% من الطاقة التشغيلية بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم والمطهرات والتباعد بين موائد الطعام والحرص على أن يكون المترددين على المنشآت السياحية والفندقية ملتزمين بارتداء الكمامات بالإضافة إلى عدم تقديم الشيشة للنزلاء وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما أصدرت الوزارة شهادة السلامة الصحية التى يحصل عليها الفندق أو المطعم السياحى والتى تؤكد استيفائه لكافة الاشتراطات الصحية التى أقرتها الوزارة وتسمح له بالتشغيل