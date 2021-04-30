الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تمنع 8 من مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن منع 8 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي من دخول روسيا، من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أن هذا الإجراء جاء كرد على الخطوات المتخذة ضد 6 مواطنين روس ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته المتمثلة في التدابير التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة ضد المواطنين والمنظمات الروسية.. ففي مارس 2021، تعرض ستة من المواطنين الروس لقيود الاتحاد الأوروبي غير القانونية".

وأضافت الخارجية الروسية: "يصاحب كل هذا هستيريا معادية لروسيا تم توزيعها عمدا في وسائل الإعلام الغربية وغير مدعومة بأدلة.. ويتم تجاهل أو رفض جميع مقترحاتنا لحل أي قضايا إشكالية تنشأ بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نمط الحوار المهني المباشر".

وأشارت إلى "أن مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لا تدع مجالاً للشك في أن هدفها الحقيقي هو تقييد تنمية بلد روسيا بأي ثمن".   

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تقترب من الانهيار.
 

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، وقال إن بروكسل (مقر الاتحاد) أظهرت أنها غير مستعدة  للتعاون مع موسكو على قدم المساواة.

وأضاف أنه يمكن وصف العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بأنها في مرحلة "التعايش مع الصراع".

وقال غروشكو إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تجعل التعاون والتفاعل مع بروكسل محل تساؤل.

روسيا الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي

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