بعدما تفقدها الرئيس السيسي.. تعرف على إنجازات الدولة في مشروعات «النقل»

عزمت الحكومة على تطوير منظومة النقل بكافة القطاعات، إذ جرى العمل على تطوير وإحلال الطرق والكباري بالإضافة إلى هيئة السكة الحديد الذي تم عقد عدة اتفاقات لتصنيع وتوريد الجرارات وعربات القطارات المختلفة.

وأمس تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية والمشروعات الخاصة بوزارة النقل وتحديدًا الطرق والكباري.

ومؤخرًا أوضح كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروعات الوزارة في كافة قطاعاتها الحيوية لاسيما تلك التي تمس المواطنين بشكل يومي وصلت إلى 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل وذلك مضمن مخطط تطوير 2014 – 2024.

وترصد "الدستور" بالإحصائيات الرسمية المعلنة، إلى أين وصلت خطة تطوير منطومة النقل في مصر.

عدد 1456 مشروعًا تم تنفيذهم بالوزارة بالفعل بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 371,1 مليار جنيه، وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة 633.2 مليار جنيه.

و ومن المقرر أن تبدأ الوزارة خلال يوليو القادم في تنفيذ 107 مشروع بتكلفة 617,7 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024.

بلغت استثمارا ت الوزارة بقطاع الطرق والكبارى 464 مليار جنيه، ونفذت الوزارة تطوير شامل للطرق الكباري بواقع 269,8 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات بقيمة 111,5مليار جنيه.

أما فيما يخص السكة الحديد فقد تم توقيع واحدة من أكبر الصفقات تصنيع وتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل 300 عربة كشف قلاب، و375 عربة سطح حاويات، و150 صهريجًا، و125 عربة صندوق، و٥٠ عربة سبنسة.

وفي اتفاقية أخرى تأتي ضمن نفس المشروع تشمل توريد ١٤٠ عربة بضائع سطح، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلى والخارجى لـ٢٠٠ عربة، حيث تم الانتهاء من تطوير ١١٥ عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد ١٠٠ عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد ٧٥ عربة غلال.

مؤخرًا وصل ميناء الإسكندرية آخر 10 جرارت سكة حديد جديدة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بإجمالي تكلفة بلغت 602 مليون دولار، بالاضافة الى 292 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة لتطوير منظومة الجر.

خصصت الحكومة إجمالي استثمارات تصل إلى 1.5 تريليون جنيه إجمالي تكلفة الميزانية المخصصة لتطوير منظومة النقل بجميع قطاعاتها من بينهم هيئة سكة الحديد..