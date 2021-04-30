حبس شيف طعن زميله بسكين داخل مطعم في الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الجمعة، بحبس شيف اعتدى على زميله بسكين، بسبب خلافات بينهما على العمل داخل مطعم بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأصدرت النيابة 3 قرارات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث كلفت بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، واستدعاء الضابط مجري التحريات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله حول الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق من أحد المستشفيات يفيد باستقباله "شيف" بأحد المطاعم، كائن بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشيف آخر بذات المطعم، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما حول العمل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.