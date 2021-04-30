الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: «أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير في مصر.. ويشتغل كل يوم»

السيسي
السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة- العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر، ظهر اليوم الجمعة- لعدد من شكاوى المواطنين.
 

ووجّه الرئيس بإنشاء سوق للسيارات لا يوجد مثله إلا في مصر فقط، جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر «يوتيوب» يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدد من الأماكن، ومنها سوق السيارات.

وقال الرئيس للقائمين على المشروع: «أنا النهاردة بعمل الكلام ده على 57 فدانًا، هل أعمله عشان يشتغل مرة واحدة في الأسبوع! أنا هخليه مكان يصلح للعمل على مدار الأسبوع، والمكان ده جديد، إضافة إنكم تحطوا أماكن للبنوك علشان المواطن يخلص معاملاته، أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير في مصر».

وخلال الجولة توقف الرئيس لعدد من المواطنين، حيث وجّه أحدهم رسالة له، وقال: «عايزين خدمات هنا يا ريس».

وطلب السيسي حضور المواطن إليه وسأله عن طلباته، فأجاب: «عايزين أماكن تضللنا، وعايزين نحس إن هنا أحسن من مدينة نصر، وعايزين فحص للسيارات التي سوف نشتريها، وربنا يوفقك».

ورد الرئيس على المواطن: «عايز أقولكم على حاجة، إنه أنا جاي النهاردة عشان أطمن على كل اللي بتفكروا فيه وزيادة، وهنا عاملين مناطق انتظار ولسه مش مسقوفة، والكلام اللي إنتم طالبينه بوجود مكان للفحص والتسجيل والكافيرتيات والمطاعم، وكمان هنحط في السوق ده ماركات عربيات جديدة، إضافة للسوق»، مضيفا: «وإن شاء الله خلال ثلاثة أو أربعة أشهر ستجدون مكانا مش موجود غير في مصر، عشانكم وعشان كل مصري عايز خدمة من هنا».

وأضاف الرئيس: «كل اللي إنت بتفكر فيه معمول، وإحنا لسة شغالين، وهيكون فيه إطفاء للحريق، وإسعاف، وكل حاجة هتكون موجودة وزيادة».

في السياق، أشاد عدد من المواطنين بالإنجازات التي ينفذها الرئيس في السنوات الأخيرة، وقال أحدهم: «ربنا يبارك في عمرك، وإن شاء الله ربنا يعينك على اللي إنت بتعمله، ويجعله في ميزان حسناتك»، بينما قال آخر: «أول مرة أشتري وكنت عايش في فرنسا، ومنبهر باللي بتعمله وربنا يبارك لك، وإحنا بنحبك».

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