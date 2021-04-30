«مفيش فطار للضيف».. حل لغز ذبح ربة منزل في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بالهرم، وادعاء زوجها إصابتها بغيبوبة سكر وسقوطها على لوح زجاجي، حيث تبين أن الزوج قتلها لخلاف على إحضاره ضيفا للإفطار دون علمها.

كان قد تبلغ لقسم الأهرام من أحد المستشفيات باستقباله جثة ربة منزل، 34 سنة، مقيمة دائرة مركز كرداسة، وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس، وأفاد زوجها، عامل 36 سنة، بأنه حال تواجد زوجته المجني عليها بمطبخ الشقة سكنهما لإعداد وجبة الإفطار شعرت بحالة إعياء وسقطت أرضاً وارتطمت بلوح زجاج تحطم فأصابها وحدثت وفاتها.

باستكمال الفحص تنسيقاً بين مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث، وبتطوير مناقشة الزوج، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه، والمجني عليها لخلافات زوجية، قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ فأحدث إصابتها التي أوت بحياتها.

وتبين حدوث خلافات زوجية بينهما، وآخرها قبل وفاتها أثناء حضور أحد الضيوف طرفهما، وبمناقشة الزوج ومواجهته بعدم منطقية أقواله، اعترف بحدوث مشادة كلامية بسبب اصطحابه أحد الضيوف دون إخبار زوجته، وعدم وجود طعام كافٍ، فاستل سكينا وطعنها مسببا إصاباتها في شريان بالرقبة ما أدى لنزيف داخلي وتوفيت على إثر إصابتها تلك.

وكان الزوج قد قال أمام جهات التحقيق إن زوجته مريضة بالسكري، وكان نائما بجوار أطفاله، فسمع صوت ارتطام بالأرض وتوجه لمصدر الصوت بمطبخ الشقة فعثر على جثة زوجته، مرجحًا إصابتها بـ"غيبوبة السكر"، وأثناء سقوطها اصطدمت يديها بـ"لوح زجاج" ما تسبب في كسره وإصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وناظرت النيابة جثة المجني عليها، وتبين بها آثار ذبح بالرقبة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



كما كشفت التحريات عن أن المجني عليها متزوجة منذ عدة سنوات من عامل يكبرها بـ3 سنوات، ولديهما أربعة أطفال.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وتحديد أسباب الوفاة وبيان مدى حدوث الواقعة كما يرويها الزوج، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان حقيقتها وحول علاقة الزوجين.