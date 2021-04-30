الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«هزيمة الشيطان».. كيف سقطت خطة كونداليزا رايس للفوضى الخلاقة؟

هزيمة الشيطان
هزيمة الشيطان

سلطت دراما رمضان الضوء على مخطط «الفوضى الخلاقة»، الهادف لتقسيم المنطقة العربية، وإسقاط دولها وتفتيتها على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، مع خلق نُخب تابعة لبعض الأنظمة السياسية، بالإضافة إلى دعم التنظيمات المتطرفة والإرهابية بغرض هدم الدول من الداخل وإتاحة الفرصة أمام تنفيذ مشروع التقسيم.

ومع استمرار مخطط خلق الفوضى فى العديد من دول الجوار، ونجاحه فى تدمير عدد من الدول العربية، على رأسها ليبيا وسوريا واليمن، تحدث عدد من الخبراء السياسيين لـ«الدستور»، عن نظرية «الفوضى الخلاقة»، والأسباب التى جعلت مصر، دون غيرها، تنجو من هذا الفخ، وكيف نجحت أجهزتها الأمنية فى رصد تفاصيل المؤامرة منذ البداية، وكذلك كيفية نجاح شعب مصر ومؤسسات الدولة فى امتصاص الصدمة، رغم ما مرت به من أحداث جسام تركت آثارها على دول المنطقة وشعوبها.

 
طارق فهمي: مخطط «الفوضى الخلاقة» يهدف لإيجاد أنظمة عميلة لأمريكا وإسرائيل (حوار)

السفير أشرف حربي: الإخوان وقوى خارجية وراء «الربيع العربى».. ووعى المصريين أحبط المخطط (حوار)

 

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