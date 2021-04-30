«التعليم»: نتيجة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل ستكون بالدرجات

صفوف النقل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم إنه تم التنبيه على مديريات التربية والتعليم بالتشديد على اللجان الخماسية، المقرر لها تصحيح امتحانات صفوف النقل بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، بأن تكون النتيجة بالدرجات وليس تقديرات.

كما شدد المصدر على أن النتيجة ستكون متوسط درجات نتيجة الفصل الدراسي الأول وامتحان شهرى مارس وأبريل للصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، وستكون على امتحان شهر أبريل فقط للصفين الأول والثاني الثانوي نظرا لعدم احتساب نتيجة الفصل الدراسي الأول لهؤلاء الطلاب.

وأضاف المصدر أنه تكون النتيجة المواد الأساسية فقط ولا تشمل المواد خارج المجموع.

كان طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي قد انتهوا من امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، الأربعاء الماضي، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، على أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وأعربت الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا، وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى، وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وأكدت الوزارة لأولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين .