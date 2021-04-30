«لحن المسيح».. أشهر المرنمات القبطيات: «نغنى لله بالقلوب قبل الحناجر»

يغنين من حناجرهن أبدًا، هذا الغناء لا يخرج إلا من قلب، فكلمات وأداء المُرِنمات عن الحب ولا شىء غير الحب، والحب دائمًا محله القلب. فى ترنيمهن طاعة وإيمان، واستجابة وخضوع لـ«الوصيّة الكتابيّة»، فقد جاء فى الكتاب المقدس على لسان «داوود»، صاحب «المزامير»: «رَنِّمُوا لِلرَّبِّ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً. رَنِّمِى لِلرَّبِّ يَا كُلَّ الأَرْضِ». وقال أيضًا: «غَنُّوا للهِ. رَنِّمُوا لاسْمِهِ. أَعِدُّوا طَرِيقًا لِلرَّاكِبِ فِى الْقِفَارِ بِاسْمِهِ يَاهْ، وَاهْتِفُوا أَمَامَهُ». كأن الشعر الصوفى الإسلامى- وهو عنهن ليس ببعيد- يصفهن تمامًا عندما قال:

لهم لهج بذكر الله دومًا.. فلا تلقاهم إلا ذاكرينا

عباد أخلصوا لله حتى.. دنوا منه وصاروا واصلينا

إذا قال النقيب لهم هلموا.. إلى الذِكر آتوه مسرعينا

فيا بشرى لهم ظفروا بكنز.. خلت منه ملوك العالمينا

صفِ قلبك وفّرِغ كل حواسك واركب معنا «مركِب الُحب»... «الدستور» عبر السطور التالية ستأخذك فى رحلة ربانية إلى عالم المُرنمات، لعلك تتذوق معنا من فيضهن «نفحة»، وبالطبع من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف اعترف، ومن اعترف أدمن ما عرف

سارة معروف: تعلمت الفن فى الأوبرا والكنيسة.. و«ابعت حل» تنبأت بـ«كورونا»

دخلت سارة معروف إلى محراب الكنيسة وهى فى سن صغيرة، وبدأت فى الترنيم لله وهى ابنة عامين تقريبًا، فى مشهد مماثل للسيدة مريم العذراء، التى دخلت الهيكل فى نفس السن تقريبًا. عن هذه البداية قالت «سارة»: «بدأت مشوارى فى الترانيم وتعلّمت أصوله على يد كورال (كلمة الحياة) بقيادة ريمونا رسمى، وهو أحد كورالات كنيسة السيدة مريم العذراء فى حى المطرية بالقاهرة حيث نشأت، ثم انتقلت بعدها إلى كورال (أفا برسوم) بقيادة عمانوئيل سعد». «سارة» التى تخرجت فى كلية الآداب جامعة عين شمس، التحقت بفرقة الدكتور جمال سلامة بدار الأوبرا المصرية، لمدة ٣ سنوات، وهناك تعلمت العديد من قواعد الموسيقى والفن، لتطبِّقها فى أداء الترانيم والغناء لله. وخلال العام الجارى ٢٠٢١، أصدرت «سارة» ألبومها «ابعت حل»، الذى يتألف من ١٣ ترنيمة، عبّرت من خلالها عن «طلبات البشر من الله»، وتحاول تكريس فكرة «عودة البشر لله»، وهو الأمر الذى دفعها إلى نشر ترانيمها عبر منصات الاستماع المختلفة، حرصًا منها على بلوغ الرسالة لكل قلب يبحث عن الله، مشددة على أنها وكل المرنمات يغنين بقلوبهن قبل الحناجر. وروت «سارة» قصة ترنيمتين الأولى، من أبرز ما قدمت، «ابعت حل»، التى وصفتها بأنها «حملت روح نبوءة»، فقد كتبها مؤلفها عماد لوقا، قبيل أن يحل وباء «كورونا» بفترة كبيرة، إلا أن كلماتها عبارة عن صلاة لله حتى يرفع عن العالم كل الشرور والأوبئة. أما ترنيمة «إحنا بنضعف»، فرغبت فى تقديم ما يعين جميع المؤمنين فى حربهم ضد خطية «الخوف»، وبناء على ذلك طلبت من الشاعر إميل يوسف أن يكتب لها ترنيمة فى هذا السياق، فنجح بالفعل فى ترجمة أحاسيسها ومشاعرها بطريقة جذبت كل مَن استمع إلى الترنيمة.

مريم حلمى: بكيت أثناء تسجيل ترنيمة «اشغلنى بيك»

داخل «كورال» كنيسة السيدة العذراء مريم فى منطقة «عزبة النخل» بالقاهرة، رنمت مريم حلمى لأول مرة، وكانت وقتها فى مرحلتها الابتدائية.

ومنذ الصغر لاحظ والدا «مريم» موهبتها الموسيقية، فقررا تسجيل ترانيمها وهى فى سن صغيرة، ومصاحبتها فى «البروفات» والعروض، حتى شاركت فى تسجيل أول ألبومات «الكورال»، الذى حمل اسم: «ذبيحة حب»، بترنيمتين هما: «مركبة جاية» و«ذبيحة حب»، وسط تشجيع من كهنة وخدام الكنيسة.

وعن ألبومها الأخير «روح وحياة»، قالت الحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، إنه يضم ١٣ ترنيمة كتبها الشاعر رمزى بشارة، الذى دعمها وشاركها كثيرًا فى فترة التحضير، والتى استغرقت سنوات عدة. وأضافت: «سنوات التحضير للألبوم هانت بدعم زوجى، الدكتور والمرنم مايكل فايز، الذى وضع على عاتقه استثمار مواهب بيته فى خدمة الله، عملًا بالنص الإنجيلى: (وَأَمَّا أَنَا وَبَيْتِى فَنَعْبُدُ الرَّبَّ)، لذا كانت لهما تجربة مشتركة فى بداية حياتهما، من خلال ألبوم ترانيم حمل اسم (أملك حياتى)».

وكشفت عن أن «روح وحياة» هى الترنيمة الأقرب إلى قلبها، إضافة إلى «اشغلنى بيك»، التى لم تتحكم فى دموعها أثناء تسجيلها وتصويرها، لأنها تحمل رسالة قوية لكل خادم مشغول بخدمته.

مارفى صموئيل: «مين اللى يقدر؟» أعادت خطاة إلى طريق الله

نشأت مارفى صموئيل فنيًا فى أحضان كورال كنيسة السيدة العذراء فى العمرانية، وتغنّت بأولى ترانيمه، وهى فى الصف الثانى الابتدائى، واشتهرت خريجة النظم والمعلومات بترنيمة «وفيما أظنه لا يستجيب»، التى نالت شهرة واسعة بين شباب وبراعم الكنيسة، وحكت قصتها قائلة: «كانت ستخرج بصوتى رفقة كورال (مارافرام السريانى)، حتى اللحظة الأخيرة، لكن الله أراد تصورًا آخر للترنيمة التى هزت قلوب المؤمنين مؤخرًا».

وأضافت: «كنت حبلى بفتاتى- ذات العامين حاليًا- جونير أمير، وتأخرت فى العودة إلى مصر من أجل تسجيل لحن معين، لكن تأخر عودتى لم يُمكننى من التسجيل، فهاتفت مينا نصر قائد الكورال، وصممت على أن تقولها الخادمة والأخت مريم حلمى. وروت «مارفى» قصة ترنيمة «مين اللى يقدر؟»، التى أدتها برفقة المرتل ساتر ميخائيل، وهندسة صوتية من قِبل مهندس الصوت الشهير أمير محروس، الذى كان فى عجلة من أمره فى بداية التسجيل، إلا أنه بعدما استمع إليها ألغى مواعيده كافة؛ ليحضر تسجيلها، بعدما لامست أعماقه، حسب تعبيرها.

ولم تلمس «مين اللى يقدر؟» أعماق أمير محروس فحسب، بل تلامست مع خطاة كثيرين وبعيدين عن الله، وأعادتهم إليه مرة أخرى، وفق ما قالت «مارفى» لـ«الدستور».

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بعيد القيامة المجيد.

تبدأ احتفالات الكنيسة بفترة الخماسين المقدسة، التى تستمر لمدة ٥٠ يومًا، التى تعلق خلالها الستائر البيضاء، مع الصلاة على نغمات مفرحة، وامتناع الأقباط عن الصوم نهائيًا خلال هذه الفترة.

كما تحتفل الكنيسة بشم النسيم يوم الإثنين، الذى يتزامن مع إتمام البابا تواضروس الثانى طقس عمل زيت الميرون المقدس، وذلك بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادى النطرون، الذى اعتاد البابا قضاء عيد القيامة المجيد وشم النسيم به.

وترأس البابا صلوات الجمعة العظيمة، أمس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، إلى جانب عدد محدود من الشعب.

وشهدت عملية دخول الكاتدرائية إجراءات احترازية مشددة، حيث تولى فريق الكشافة التابع للكاتدرائية تطبيق عدد من الخطوات الوقائية حيال المشاركين فى الصلاة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد البابا أبناءه أن يلتزموا بكل الحرص بجميع الإجراءات الاحترازية، واصفًا إياها بأنها خط الوقاية الأول أمام هذا الفيروس اللعين.

ماريان جورج: ألبوم «هقول يا رب» استغرق 10 سنوات

«اختبرت الله فى كل ترنيمة تقريبًا».. بهذه العبارة لخصت ماريان جورج علاقتها بالله، كجندية مُجندة فى جيش مُرنماتِه، فلكل ترنيمة ترنمت بها قصة واختبار، وحياة عاشتها ولخّصتها فى قالب مُلحن.

وكسابقتها، بدأ مشوار «ماريان» الحاصة على بكالوريوس تجارة «إنجليزى» من جامعة عين شمس مع الترانيم فى المرحلة الابتدائية، لدى كورال كنيسة السيدة العذراء مريم فى حى المطرية.

ودخلت «ماريان»- زوجة المُخرج السينمائى جوزيف نبيل- عالم الصوتيات كمرنمة، عبر شريط جمعها بالقس موسى رشدى، ليصنعا أول «ديو» فى ألبوم الأخير الأول بالموسيقى.

وكشفت «ماريان» عن استغراقها ١٠ سنوات فى التحضير لألبومها الأحدث: «هقول يا رب»، الذى يضم ١٢ ترنيمة، وحرصت على أن يكون موجهًا لكل خلق الله، من خلال كلمات خارج النطاق العقائدى واللاهوتى، حتى يتسنى لكل من يقول «يا رب» أن يستمع إليه.

ماريا القمص يؤانس: قدمت 100 ترنيمة دون أى اعتراض من والدى

«إن كَانَتْ تَسْلِيَةٌ مَا لِلْمَحَبَّةِ».. نجحت المُرنمة والملحنة ماريا القمص يؤانس فى تطبيق هذا النص الكتابى ببراعة، فكما استخدمت موهبة التلحين فى الترانيم، استخدمتها أيضًا فى تلحين مواد النصوص والمواد الدراسية الخاصة بفترة الثانوية العامة والكلية، قبيل تخرجها فى كلية الصيدلة جامعة عين شمس، ليستعين بها الدارسون من بعدها.

«ماريا» بدأت مسيرتها فى مجال الترانيم أداءً وتلحينًا بين المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك فى كورال كنيسة «الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس» فى منطقة «عزبة النخل»، ثم كورال كنيسة «السيدة العذراء» فى حى الزيتون.

وكشفت عن أن والدها القمص يؤانس لم يعترض مُطلقًا على موهبتها، وكان أول المشجعين لها، وكذلك والدتها وأشقاؤها، حتى بلغ إنتاجها الفنى نحو ١٠٠ ترنيمة. وأشارت إلى أقرب الترانيم إلى قلبها، وهى ترنيمة: «فى وقت الصلاة»، التى أدتها ولحنتها مع كورال «مارافرام السريانى»، من كلمات الشاعر مسعود حماية، وتوجه من خلالها رسالة عن قيمة وقوة وفاعلية الصلاة.