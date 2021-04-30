مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يكشف حقيقة ظهور سلالة كورونا الهندية

مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ينفي شائعة ظهور سلالة كورونا الهندية بالمحافظة

نفى الدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ما تم تداوله بشأن رصد حالتين أجانب "هنود" مصابين بفيروس كورونا، والذي سبب حالات وفاة وملايين الإصابات بالهند.



وأكد "تعيلب" أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، ولم تستقبل المستشفيات أي حالات تؤكد ظهور سلالة الهند الخطيرة في مصر.



وطالب "تعيلب"، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها، مؤكداً أن المرحلة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون للعبور من الأزمة، وكذلك الحفاظ على السلم العام والبعد عن إثارة الذعر بين المواطنين.

وأكد" تعيلب" أن مستشفيات هيئة الرعاية والأطقم الطبية والتمريض تبذل قصارى الجهد لمحاصرة فيروس كورونا، وتعمل بكل شرف وأمانة من أجل شفاء المرضي، مؤكداً أن هناك توافرا في المستلزمات الطبية وبروتوكول العلاج ومخزون الأكسجين، مشيراً الي أن المستشفيات أبوابها مفتوحة أمام كل من يشعر بأعراض المرض.



وكان قد شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استمرار وتكثيف الحملات بكافة الأحياء وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة والتى تشهد معدلات عالية من الإصابة بين المواطنين .

وفى نفس السياق ، قامت الأجهزة التنفيذية بأحياء العرب والمناخ والشرق والضواحى والزهور ومدينة بورفؤاد بشن حملات متتابعة لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات فى وسائل المواصلات العامة و اماكن التجمعات ، وقامت الأجهزة التنفيذية بتحرير عدد من المحاضر للمخالفين والتنبيه على المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على الصحة العامة .

ويهيب محافظ بورسعيد بالمواطنين توخى الحذر والوعى بخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من الوباء الحالى والخروج من هذه المرحلة بسلام، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجميع الأحياء والأجهزة التنفيذية لتسهيل متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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