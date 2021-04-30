الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

«الاختيار 2».. سيرة الخيانة على الشاشة (ملف خاص)

الاختيار 2
الاختيار 2

فى إطار «معركة الوعى»، التى تشنها الدراما المصرية الرمضانية فى الموسم الحالى ٢٠٢١، لتوضيح ملابسات الأحداث التى مرت بها مصر على مدار العقد الماضى، نجح مسلسل  «الاختيار ٢» فى لفت انتباه المشاهدين بقدرته على رصد أحداث حقيقة وقعت خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان الحكم وما بعد ثورة 30 يونيو المجيدة من أحداث إرهابية قادها عناصر الجماعة وكيف تصدت الأجهزة الأمنية لها.

في هذا الملف ترصد جريدة «الدستور»، كيف نجح المسلسل الذي حظي بأعلى مشاهدة في رمضان 2021، وكيف وثق سيرة خيانة الجماعة الإرهابية على شاشة التلفزيون.

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