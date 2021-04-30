1961 إصابة بكورونا في العراق والأردن

سجلت وزرات الصحة في العراق والأردن نحو 1961 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم ، تسجيل 6405 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و32 حالة وفاة في عموم العراق.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عدد الإصابات الكلي بلغ مليونًا و65 ألفًا و199 حالة، وعدد الوفيات الكلي 15465 حالة، و7111 حالة شفاء، مشيرة في نفس الوقت إلى تلقي 9928 شخصًا للقاح كورونا في 24 ساعة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم ، 35 حالة وفاة، و1556 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .

وأوضحت "الصحة الأردنية" - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغت 8836 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 711 ألفا و373 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الجمعة ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 151 مليونا و 614 ألفا و 005 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 185 ألفا و 367 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 128 مليونا و 942 ألفا و 671 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.