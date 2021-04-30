6105 إصابات بكورونا في اليابان وبيلاروسيا

سجلت السلطات الصحية في اليابان وبيلاروسيا ما يقرب من 6105 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اليابان

سجلت اليابان أكثر من 4 آلاف و600 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وسجلت العاصمة طوكيو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم - نحو 700 حالة إصابة بالفيروس، بينما سجلت محافظة (أوساكا) غربي البلاد والتي تعد أكبر بؤرة تفشي للمرض في البلاد أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة.

واقترح هيروفومي يوشيمورا حاكم محافظة (أوساكا) اليابانية، تمديد إجراءات حالة الطوارئ المفروضة هناك لمكافحة الفيروس؛ والتي من المقرر انتهاؤها منتصف شهر مايو المقبل.



بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم ، تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 358 ألفًا و738 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 349 ألفًا و13 شخصًا عقب تسجيل 1459 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2542 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 17 ألفًا و919 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و850 ألفًا و328 اختبارا منذ تفشي الوباء بمارس من العام الماضي.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض أكثر من 150 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن.



إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونًا و274 ألفًا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، وسجلت حالات التعافي 124 مليونًا و72 ألفًا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.