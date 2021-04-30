تونس: مخزون لقاح كورونا لا يتجاوز 420 ألف جرعة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح بتونس، الهاشمي الوزير، أن مخزون اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد في حدود 420 ألف جرعة لقاح في الصيدلية المركزية ومراكز التلقيح، من بينها 100 ألف جرعة ''أسترازينيكا''.

وأفاد "الوزير"- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- بأن تونس ستحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر بين شهري يونيو وسبتمبر المقبلين، ستصل في شكل دفعات، مؤكدا الوصول إلى مليون جرعة من هذا اللقاح بحلول شهر يونيو المقبل، إضافة إلى انتظار وصول 470 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك، 75 ألفا منها ستصل الأسبوع القادم، كما أكد أن تونس طلبت 4 ملايين و500 ألف جرعة من لقاح كوفاكس، لم تصل منها سوى 190 ألف جرعة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الجمعة ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 151 مليونا و 614 ألفا و5 حالات، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 185 ألفا و367 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 128 مليونا و942 ألفا و671 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.