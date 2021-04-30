الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رجال الأعمال تشدد على أهمية تحسين صورة القطاع الخاص لدى المواطن العادي

«رجال الأعمال»: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي

محمد يوسف
محمد يوسف

قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والنظم الجديدة في الجمارك والإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية وسيكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «يوسف» أن مصر نجحت في استعادة دورها الإقليمي وأصبح لها قوة راسخة مع الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز دورها اقتصادياً بالمنطقة، مشيراً إلى الزيارات التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي برفقة الوزراء إلى الأردن وليبيا ووزير المالية للسودان خلال الفترة الماضية ستكون فرصة جيدة إلى فتح الباب أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين المصريين في التوسع وزيادة استثماراتهم خارجياً.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية لديها علاقات قوية مع أشقائنا من دول الخارجية وحريصة دائمًا على عقد اللقاءات والندوات باستمرار معهم، متمنياً أن القطاع الخاص يستغل التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية في الخارج استغلال أمثل ويقف بجانب الحكومة لزيادة معدلات النمو المصرية المتوقعة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الجمعية تعتزم خلال الفترة المقبلة عمل سلسلة من اللقاءات المهمة مع بعض الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا، مؤكدًا حرص الجمعية على تتبع خطوات الدولة في تعزيز مكانتها التي تقوم بها، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقف وراء الحكومة المصرية.
 

وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية تحسين الصورة الذهنية عن رجل الأعمال لدى المواطن العادي وموظفي الدولة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 76٪ من توظيف العمالة، و70٪ من الناتج المحلي وأكبر ممول للموازنة العامة للدولة وبالتالي يعد الشريك الرئيسي والأكبر للدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

التحول الرقمي المدير التنفيذي لجمعية رجال الاعمال المصريين مصر الإقرارات الضريبية القطاع الخاص

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