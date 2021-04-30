الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاحتفال بعيد العمال

«يوم الوفاء والعرفان».. مديرية التعليم بالقاهرة تحتفل بعيد العمال

وزير التعليم
وزير التعليم

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، باليوم العالمى للعمال في الأول من شهر مايو.

وتقدم محمد عطية مدير المديرية، بالتهنئة لجميع قيادات المديرية ومديرى عموم ووكلاء الإدارات ومديرى المدارس والموجهين وجميع معلمى القاهرة وجميع العاملين بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأكدت المديرية في بيانها، أنه يوم الوفاء والعرفان يوم تكريم لكل عامل يخلص في عمله من أجل نهضة الوطن وتقدمه، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

وتابعت: "إن العمل عبادة حثت عليه جميع الأديان السماوية. كل الاأبياء كانوا يعملون ويتقنون في عملهم. فالله يحب اليد التى تعمل كما جاء في حديث رسولنا الكريم عندما رأي اثر العمل بالزراعة علي يد معاذ بن جبل فقال هاتان كفان يحبهما الله ورسوله".

القاهرة امتحانات وزارة التربية والتعليم اليوم العالمى مديرية التربية والتعليم شهر مايو

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