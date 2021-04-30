الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يوجه بتسيير رحلات جوية لإجلاء المواطنين العالقين بالهند

العراق
العراق

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بتسيير رحلات جوية لإجلاء جميع العراقيين العالقين في الهند.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز): "إن الكاظمي وجّه بتسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وإعادتهم إلى أرض الوطن".

وأصدر الكاظمي توجيهاته لوزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن المواطنين العراقيين العائدين من الهند.

وقد نفت الصحة العراقية  تسجيل أي إصابة بـ"السلالة الهندية" من كورونا في البلاد، حيث تم إجراء مسحة لأحد المواطنين القادمين من الهند وتبين سلبيتها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عدة للحد من تفشي السلالة الهندية في العراق.

كورونا في الهند

جدير بالذكر أن الهند أصبحت مركزا لوباء كورونا منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن الهند سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 حالة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما، وفي المقابل استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.
 

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