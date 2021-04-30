90 مليون جنيه قيمة إنشائية لمشروعات الطرح الاستثماري بالقليوبية

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، إن التوسع في الطرح الاستثماري لمشروعات المنشآت الرياضية بمراكز الشباب والنوادي يأتي دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية وهو ما يعتبر خطوة هامة لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب فى قرى ومدن محافظة القليوبية والتي لها دور كبير في عملية بناء الإنسان لما تقدمة للنشء والشباب من خدمات رياضية واجتماعية وثقافية وفنية.

وأضاف الصبروط في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وسياسة الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنذ انطلاق الطرح الاستثماري بمراكز الشباب والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشارع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الصبروط أن مشروعات الطرح الاستثماري بلغت القيمة الإنشائية لها بالقليوبية 90 مليون جنيه لإجمالي 50 مشروعا في 35 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المشروعات تضمن 12 حمام سباحة و 13 ملعب خماسي و 4 ملاعب سباعي و 13 محل و 5 قاعات افراح وصالة العاب وكافتيريا وحديقة للطفل بقيمة ايجارية سنوية تبلغ 53 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية إلى أن نسبة الوزارة من عوائد الطرح الاستثماري بالقليوبية تقدر بنحو 14 مليون جنيه تقريبا وهي نسبة 25 % والتي يتم ضخها لتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب من قيمة 75% من عوائد الاستثمار كمدرب تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة .

جدير بالذكر أن الوزارة تستهدف من تنفيذ المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمركز والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات التي تسعى لجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب .