لا تلوموا المتحور الهندى

وفاة كل ٤ دقائق، وجثامين يتم رصها فى الساحات العامة وأماكن انتظار السيارات، لإحراقها، بشكل جماعى. وإجمالًا، سجلت الهند ارتفاعًا قياسيًا، وأرقاما غير مسبوقة، فى حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» وفى عدد الوفيات الناتجة عنه. ومع أنها أكبر منتجى اللقاحات فى العالم، إلا أن مخزونها لا يكفى لتطعيم نحو ٦٠٠ مليون مؤهلين لتلقى اللقاح.

منذ سنة تقريبًا، كان نجاح الهند فى محاصرة الوباء، يثير الدهشة، إذ لم تكن قد سجلت، حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٠، إلا نحو ٣٠٠ إصابة و٤ أو٥ حالات وفاة، ووقتها، كتبنا أن «الأيام القادمة» هى التى ستحدد مدى قدرة الهند على مواصلة احتوائها الوباء. وقلنا إنها ليس أمامها أى خيارات، لسبب غير بسيط، وهو أن منظومتها الطبية المستنزفة، أساسًا، لن تستطيع التعامل مع تفشى الوباء بين ١.٣ مليار مواطن، يعيش عشرات الملايين منهم فى مناطق لا تصلها المياه النظيفة.

الهند، كما لعلك تعرف، هى ثانى أكبر دول العالم سكانًا، وأكثرها ازدحامًا وسابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية، فى العالم. ومع ذلك، حافظت طوال سنة تقريبًا على ترتيب معقول فى قائمة الدول، التى ضربها الفيروس القاتل، وكان انتشاره فيها بطيئًا، بل شديد البطء، لأن السلطات الهندية اتخذت مبكرًا إجراءات احترازية، وقامت بتشكيل «فريق استجابة سريعة» من الأطباء والمتخصصين. وقامت فى وقت مبكر، أيضًا، بعزل نفسها عن العالم.

فحص الوافدين فى المطارات الهندية بدأ فى ١٧ يناير ٢٠٢٠، أى بعد ستة أيام فقط من إعلان الصين عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس. ثم قامت، بعد أقل من أسبوعين، بتشكيل لجنة مراقبة برئاسة وزير الصحة الاتحادى، مع اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس لمواطن هندى كان عائدًا من إيطاليا، وبمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا وباء عالميًا، فرضت حجرًا صحيًا على جميع الوافدين إليها من الدول التى ينتشر بها الفيروس، وأغلقت حدودها البرية، ومعابدها وكنائسها ومساجدها ومدارسها وجامعاتها ومراكزها التجارية.

هكذا، تمكنت الهند من السيطرة على الفيروس. كما قادت دول جنوب آسيا لمنع انتشاره، عبر إنشاء صندوق موحد لمكافحة هذا الوباء. كما شاركت المعلومات مع دول «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى» عبر «بوابة المراقبة المتكاملة للأمراض» التى تم إنشاؤها لتعقب ناقلى الفيروس المحتملين الذين اتصلوا بهم. و... و... وظلت الهند، حتى بداية مارس الماضى، تتعامل بشكل جيد مع الوباء، حتى حدثت وقائع عديدة قادت إلى ذلك الوضع الكارثى، كان أقلها تأثيرًا، ظهور المتحور الهندى أو النسخة الهندية من الفيروس، لو افترضنا وجود هذا التأثير.

الفيروسات بطبيعتها تقوم بمئات، أو آلاف التحورات، قليل منها فقط هو الذى يغير من خطورتها أو ضراوتها أو يزيد قابليتها للانتقال من شخص لآخر. فرق عديدة من الباحثين، حول العالم، تقوم بتحليل الخصائص البيولوجية للمتحورات الرئيسية لـ«كورونا المستجد»، أملًا فى معرفة السبب الذى يجعله أشد عدوى أو أكثر خطورة. لكن طبقًا لتصريحات أوليفييه شوارتز، المشرف على إحدى هذه الفرق، ورئيس وحدة الفيروسات والمناعة فى معهد «باستور»، فإن مثل هذه الأبحاث تستغرق وقتًا، وقد لا تكون الإجابات النهائية وشيكة.

قبل المتحور الهندى، ظهرت متحورات بريطانية وجنوب إفريقية وبرازيلية، وانتهت دراسة منشورة فى ١٠ مارس الماضى إلى أن النسخة الإنجليزية هى الأكثر فتكًا بنسبة ٦٤٪ من فيروس «كورونا» الكلاسيكى، وذهبت دراسات مختلفة إلى أنها الأشد عدوى بنسبة تقترب من ٧٥٪. لكن المتحور الهندى وجد حظًا أوفر فى المهرجانات الثقافية والدينية وخلال الانتخابات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع فى الهند.

الهندوس، مثلًا، احتفلوا لعدة أسابيع، بدأت فى ١١ مارس، بمهرجان دينى تجمع خلاله أكثر من ٣ ملايين شخص على ضفاف نهر الجانج، اعتقادًا منهم بأن الغطس فى هذا «النهر المقدس» سيغسل خطاياهم. وحين طلبت الحكومات الإقليمية من المشاركين فى هذه الاحتفالات عزل أنفسهم، لم تلق استجابة. وأضف إلى ذلك أن بعض الولايات شهدت انتخابات، فى مارس وأبريل، وتسبب غياب التباعد الاجتماعى عن الفعاليات والتجمعات الانتخابية فى زيادة الطين بللًا.

بسبب الإجراءات الصارمة، ولأنها «أم العجائب»، نجحت الهند فى التغلب على العديد من الأوبئة، أبرزها «إنفلونزا الخنازير» سنة ٢٠٠٩، كما استطاعت، حتى أسابيع قليلة مضت، أن تتعامل بشكل جيد مع «كورونا المستجد». لكن، ولأنها «أم العجائب»، أيضًا، حدث ما يحدث الآن، الذى نتمنى أن تتجاوزه قريبًا، وندعو الله أن يكتب لشعبها السلامة.

.. ولا يبقى غير توجيه التحية للشركة المصرية المُصنّعة لدواء ريمديسيفير، «إيفا فارما»، التى استجابت لطلب الحكومة الهندية، على الفور، وقررت إمدادها بكل احتياجاتها من الدواء.