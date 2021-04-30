الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا بواشنطن: على أمريكا أن تضطلع بمسئوليتها تجاه سد النهضة

السفير معتز زهران،
السفير معتز زهران، سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية

قال السفير معتز زهران، سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن إثيوبيا تسعى إلى تقويضها.

وأوضح سفير مصر فى واشنطن، فى مقال له بمجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، أن مصر تحتاج إلى الولايات المتحدة للقيام بدور الوساطة للحفاظ على وصولها إلى مياه نهر النيل، مضيفًا أنه «فى مطلع أبريل الماضى أحبطت إثيوبيا عملية وساطة أخرى بقيادة الاتحاد الإفريقى لحل الأزمة المتفاقمة».

وأشار إلى أن بناء إثيوبيا السد «يقوض مصدرًا أساسيًا للمياه لمصر والسودان»، لافتًا إلى أن المفاوضات تمثل ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ«الفرصة الأخيرة» لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ ١٠ سنوات.

وأضاف فى مقاله: «مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد للمرة الثانية بشكل أحادى، متجاوزة بذلك خطًا أحمر وضعه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، قد يكون الأمر متروكًا للولايات المتحدة للمساعدة فى التوسط، للوصول إلى اتفاق سلمى وتجنب اضطرابات فى المنطقة ستسعى قوات التطرف والإرهاب إلى استغلالها بشكل حتمى».

ودعا إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، التى قال إنها تدرس حاليًا أفضل سياسة لإدارة الأزمة، إلى التحرك الفورى، قائلًا: «مستقبل النيل على المحك، فهو شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين». 

وذكر السفير المصرى بواشنطن أنه رغم البيانات السياسية لإثيوبيا، التى تتحدث عن التزامها بعملية الوساطة بقيادة الاتحاد الإفريقى، واستشهادها بالمبدأ المشترك «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية»، إلا أن تصرفات إثيوبيا تقوض بشكل واضح، فى الواقع، دور الاتحاد الإفريقى.

ونوه إلى أن ذلك تجلى من خلال رفض إثيوبيا القاطع، فى الاجتماع الأخير فى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى انعقد فى أبريل الماضى، لمقترحات مشتركة متعددة من السودان ومصر لتمكين العملية التى يقودها الاتحاد الإفريقى، وذلك لأنها تفضل دورًا رمزيًا لرئيس الاتحاد الإفريقى على أى دور نشط آخر.

هدير سند 

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