الأردن يستقبل غدًا أول طائرة سياح منذ مارس 2020

أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، شرحبيل ماضي، أن الطائرة المتوقع هبوطها في مطار الملك الحسين، غدا السبت، وعلى متنها سياح من بلغاريا هي ضمن برنامج سياحي يهدف إلى عودة السياحة الخارجية، ضمن إجراءات واشتراطات صحية دولية.



وأشار ماضي- في تصريح اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- إلى أن هناك طلبات لرحلات سياحية أجنبية إلى العقبة قيد الموافقة، موضحا أن الطائرة القادمة من بلغاريا هي الأولى منذ إغلاق الأردن معابره الجوية والبرية لمكافحة وباء كورونا، في منتصف مارس 2020.



وبيّن أن الطائرة تحمل على متنها 120 إلى 130 سائحا، مؤكدا أن العقبة بانتظار عودة المجموعات السياحية قريبا، ضمن ضوابط وشروط تم إقرارها من قبل وزارة السياحة وسلطة العقبة وسلطة البترا، إضافة إلى جمعية الفنادق الأردنية.



وأوضح ماضي أن الشروط التي تم وضعها وتعميمها على القطاع السياحي، تتواءم مع المتطلبات الدولية وأن سلطة العقبة الخاصة بالتعاون مع كافة الجهات المسئولة عن مكافحة كورونا، أطلقت حملة تطعيم شاملة في العقبة والبتراء ورم (المثلث الذهبي).



ولفت إلى التعهد من المسئولين عن ملف كورونا بأنه إذا وصلت نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 80% في العقبة سيتم إعادة الأنشطة إلى ما كانت عليه قبل كورونا، متوقعا أن تصل نسبة متلقي اللقاح إلى مستوى جيد عند انتهاء شهر رمضان المبارك.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

لترفع جميع مطارات العالم حظر الحركة الجوية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المتسجد والانحسار بمواطني الدولة لرعايتهم والحفاظ على جميع الأرواح لكل دولة.

