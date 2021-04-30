الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«نفسنا نتصور معاك يا ريس».. السيسى يتحدث مع المواطنين بسوق السيارات الجديدة (فيديو)

السيسي
السيسي

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث مع المواطنين الموجودين في سوق السيارات الجديد، والذين رحبوا بالرئيس وأعربوا عن سعادتهم بلقائه.

وهنأ الرئيس السيسي المواطنين بشهر رمضان المعظم، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، وذلك أثناء جولة تفقدية له بعد ظهر اليوم الجمعة، وقال المواطنون للرئيس السيسي: «بنحبك يا ريس.. عايزين نتصور معاك يا ريس».

وكان الرئيس السيسي، أجرى جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة، لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، الذي يستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميا ويخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري ويمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتفقد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزية للسيارات بالحي العاشر التي لم تكن منظمة هندسيا، ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلًا عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة، حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة نحو 57 فدانا بسعة 4 آلاف سيارة.

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