البرلمان العربي يرحب بتسيير الأمم المتحدة رحلات جوية إلى مأرب

ويحذر من حدوث كارثة إنسانية في المحافظة

رحب النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي بقيام الأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية إلى ‫محافظة مأرب‬ في الجمهورية اليمنية لمواجهة التداعيات الإنسانية الصعبة التي فاقمت منها الاعتداءات والهجمات غير الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المحافظة.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي إلى البناء على هذه الخطوة الهامة والمُرحب بها، داعياً المؤسسات والمنظمات الإنسانية والجهات الدولية المانحة والدول الشقيقة والصديقة إلى تسيير رحلات جوية مماثلة الى محافظة مأرب لتلافي كارثة إنسانية في المحافظة التي يتواجد بها ما يزيد على مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، ممن نزحوا إليها هرباً من جحيم الحرب التي تسببت في إشعالها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأوضح النائب علوي الباشا أن الاعتداءات الحوثية العنيفة والمتكررة على المحافظة والتي تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية الثقيلة والصاروخية التي يتم إطلاقها بشكل متعمد وعشوائي، طالت مخيمات النازحين والأحياء السكنية في عاصمة المحافظة مما فاقم من المأساة الإنسانية للنازحين والمواطنين المدنيين بشكل متزايد.

وحذَّر "الباشا" من حدوث كارثة انسانية غير مسبوقة ستكون وصمة عار في جبين النطام الدولي إذا استمر في صمته وتقاعسه ولم يتخذ خطوات رادعة وعاجلة لوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ووضع حد للدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه الميليشيا الإنقلابية واستمرارها في الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها، وإصرارها على إفشال وعرقلة كافة الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت البدأ، في تسيير رحلات جوية منتظمة للمساعدات الإنسانية إلى محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن "المنظمات الإنسانية على الأرض تستجيب حاليا للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في مأرب".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة بدأت اليوم، تسيير رحلات جوية منتظمة للخدمات الإنسانية إلى مأرب".