إطلاق الرصاص على محمد رمضان.. تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل موسى

بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل موسى والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان على شاشة قناة دي إم سي بمشهد مغادرة موسى إلى غزة من أجل تهريب بعض المنتجات التي طلبها المعلم وهبة الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب، بينما قامت حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب بتوصيله إلى محطة القطار بينما ظهر أحد الأشخاص الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد محارب وهو يراقب موسى منذ أجل قتله.

تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل موسى

وتواجد موسى داخل القطار المتجه إلى غزة وهو ما شهد محاولة قتله من جانب أحمد محارب الذي يغار منه بسبب الاستعانة به من جانب المعلم وهبة وبعد تحريض من الأخير إلا أن المتواجدين في القطار حاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وكشفت الحلقة الثامنة عشر عن موقف كبير المطاريد الشخصية التي يقدمها الفنان ضياء عبدالخالق الذي رفض ما حدث من المطاريد، خاصة من أحد رجاله مغاوري الشخصية التي يقدمها الفنان سعد المختار والذي يقوم بالبحث عن موسي من أجل قتله تنفيذا لأوامر نجاة الشخصية التي تقدمها الفنانة عبير صبري زوجة شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي.

وضمن أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل شهدت طلب شهاب باشا الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز الزواج من شفيقة الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي بينما أحضرت لها صديقتها الأرمنية فستان الزفاف.

فريق عمل مسلسل موسي

ومسلسل موسى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم منذر ريحانة وسمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وفريدة سيف النصر وسيد رجب وعارفة عبد الرسول وعبير صبري ومفيد عاشور وماجدة منير وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج محمد سلامة ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.

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ويشارك في السباق الرمضاني الحالي عدد 29 مسلسل درامي من بينهما مسلسل نجيب زاهي زركش ومسلسل اللي مالوش كبير ومسلسل الاختيار ومسلسل ملوك الجدعنة ومسلسل الطاووس ومسلسل ضل راجل ومسلسل كوفيد 25 ومسلسل احسن اب ومسلسل وكل ما نفترق ومسلسل قصر النيل ومسلسل هجمة مرتدة ومسلسل القاهرة كابول ومسلسل ضد الكسر ومسلسل حرب أهلية وعدد كبير من الأعمال الفنية التي كانت لشركة سينرجي النصيب الأكبر منهم بحاول 15 عمل درامي لكبار النجوم والنجمات .