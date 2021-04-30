«المؤتمر» يهنئ الأقباط والبابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومسيحيي مصر، وشعبها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2021.

وأعرب رئيس الحزب عن صادق الأمنيات، والدعوات بأن يديم الله أعيادنا، ويجمع شملنا، وأن تبقى ودائماً مصرنا في رفعة وإزدهار ونماء.



عيد القيامة

ويحتفل المسيحيون بـ عيد القيامة المجيد، وذلك يوم الأحد القادم، كما أقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إجازة رسمية.

ومن المقرر أن تُقام القداسات بمناسبة الاحتفالات بـ عيد القيامة المجيد في الكنائس مساء يوم السبت المقبل، الذي يطلق عليه «سبت النور»، واختلفت الترتيبات بحسب نظام كل كنيسة، نظرا للظروف الحالية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

اعتذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عدم سماحها بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لقداس عيد القيامة المجيد الموافق الأحد المقبل، وذلك نظرا للظروف الحالية جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الكنيسة في بيانها، إلى أن التلفزيون المصري سيتولى بث قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت الموافق 1 مايو، ونوه المركز بأنه يمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها، أن تنضم على تردد التلفزيون المصري.

الإنجيلية تحتفل بدون جمهور



وتحتفل الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، حيث ينعقد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، كما يقتصر الحضور على المجلس الإنجيلي العام، إلى جانب رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، فضلا عن أعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، ورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها، مساء يوم السبت المقبل.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، أنه حرصا على صحة الجميع، ونظراً للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، وسيتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية

الكنيسة الأرثوذكسية مجموعة من الضوابط

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية مجموعة من الضوابط للمشاركين فى قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وطالبت الكنيسة الجمهور بالتعاون الكامل مع رجال الأمن المتواجدين على أبواب الكاتدرائية والمنوط بهم التأكد من بطاقة الحضور ومطابقتها مع بطاقة الرقم القومي، وكذلك التعاون مع خدام الكشافة داخل الكاتدرائية من خلال الاستجابة لتوجيهاتهم فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية وكافة التعليمات، سواءًا عند دخول الكاتدرائية أو أثناء الصلاة أو عند المغادرة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة الجميع.