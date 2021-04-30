فلسطين : وفاة و4 إصابات بكورونا المتحورة بصفوف جاليتنا فى الهند

قال مستشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، إنه تم تسجيل وفاة، و4 إصابات بفيروس كورونا المتحور بصفوف جالياتنا في الهند.

وأضاف الديك أنه تم تسجيل إصابة لأحد الطلبة، إضافة إلى 4 إصابات في صفوف كادر السفارة، 3 منهم أصيبوا هم وعائلاتهم، توفي واحد منهم وهو فائق حمزة فيما تماثلت عائلاتهم للشفاء.

وأشار إلى أنه وبتعليمات الوزير رياض المالكي تمت المباشرة في تعقيم السفارة، ويقوم سفير دولة فلسطين لدى الهند بمتابعة أوضاعهم الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية.

وأكد أن أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة الصحية والمعيشية في الهند بخير ومستقرة، وفريق العمل المختص في الوزارة يتابع على مدار الساعة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الهند تطورات الحالة الوبائية والأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الهند.

كورونا في الهند

أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن الهند سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 حالة اليوم الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما، وفي المقابل استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.

كورونا في العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الجمعة، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 151 مليونا و614 ألفا و500 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و185 ألفا و367 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 128 مليونا و942 ألفا و671 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.