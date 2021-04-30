الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يلتقيان بعددا من الائمة وقيادات الأوقاف بمحافظة البحيرة

«جمعة» و«آمنة» يلتقيان بعدد من أئمة وقيادات «الأوقاف» بالبحيرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 التقى  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة مع عددا  من قيادات الأوقاف وائمة المساجد بمحافظة البحيرة بحضور الدكتور محمد ابو حطب وكيل أوقاف البحيرة وذلك خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور.

 

حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال اللقاء على حرص الدولة المستمر فى عمارة وبناء المساجد .

 

مشددا على أهمية وضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمساجد والالتزام بكافة القرارات الواردة حرصا على أمن وصحة وسلامة رواد المساجد.

 

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المساجد تعد من أفضل الأماكن تطبيقا للإجراءات بالإضافة إلى دورها المستمر فى التوعية، مشيرا ان الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى الدعوة الإلكترونية من خلال المواقع والصفحات الرسمية للوزارة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

 

وقد رحب  اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  على أرض المحافظة مقدما الشكر للوزارة ومديرية أوقاف البحيرة على دورها التوعوى والتنويرى ومواجهة الأفكار المتطرفة وكذا التصدى للفساد ومكافحتة مخ خلال الدعوة.

 

وأشار اللواء هشام آمنه ان حجم المشروعات التى تمت خلال العامين الماضيين فقط تجاوز تنفيذ اكثر من ٣٠٠٠ مشروع بتكلفة تجاوزت ٥٦ مليار جنيه، وهو ما كان ليتحقق إلا بإرادة قوية وشعب واع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 كما أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة انه تم خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أبريل 2021 انشاء عدد 217 مسجد جديد بنطاق محافظه البحيره بتكلفه اجماليه 375 مليون جنيه بالإضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور والذى تم افتتاحه اليوم بتكلفة ٩ مليون جنيه.

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