الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عودة تشغيل «المترو» بالسرعات المحددة بعد انخفاض درجة الحرارة

المترو
المترو

قال أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه ستتم إعادة تشغيل مرفق مترو الأنفاق مساء اليوم بالسرعة المقررة ٨٠ كيلو بعدما تم تخفضيها صباح اليوم بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قررت تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج المحطات النفقية اليوم، من سرعة ٨٠ كيلو إلى سرعة ٦٠ كيلو نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وأكد عبدالهادى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حركة القطارات لم تتأثر بهذا التخفيض، نظرا لأن هناك حفاظا على معدل التقاطر بين القطارات.

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