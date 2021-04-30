الرئيس الشيشاني يهدي فلسطين 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنك

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسلمت 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مقدمة من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وأعربت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ـ عن شكرها للرئيس الشيشاني، وحكومة وشعب جمهورية الشيشان، على تبرعهم بـ 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك"، التي وصلت إلى مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية.

فعاليه لقاح «سبوتنيك V» الروسي

وفي وقت سابق.. قال ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز «جاماليا» الروسي للوبائيات وعلم الأحياء الدقيق، إن لقاح «سبوتنيك V» له قدرة كبيرة على مقاومة الطفرة الهندية من فيروس كورونا، مؤكدا أن «لقاح "سبوتنيك V" فعال ضد الطفرة الهندية أيضًا؛ لأن تلقي جرعتي هذا اللقاح يعطي مستوى عاليًا من خلايا المناعة حتى ولو تغيرت الأجسام المضادة».

وفي وقت سابق، كشف علماء ولاية البنجال الغربية الهندية عن نسخة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أكدوا أنها طفرة ثلاثية تفوق سرعة تفشيها سرعة انتشار النسخة الأولية من الفيروس.

يأتي هذا فيما سجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تفشي الوباء.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفًا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات، لتأتي بذلك في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررًا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.