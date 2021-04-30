«نساء مصر»: الدولة تعتز بأبنائها العمال فهم ج«جنود الانتاج»

قدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التحية والتقدير لعمال مصر، بمناسبة عيدهم ، وجهودهم المبذولة من أجل تنمية الوطن من خلال العمل الجاد في المشروعات التي تطلقها الدولة.

وقالت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إن يوم عيد العمال هو من المناسبات التي تعلي من قيمة العمل وتؤكد اعتزاز مصر وقيادتها السياسية بسواعد أبنائها العمال، الذين هم جنود الإنتاج والعطاء، لجهودهم المتواصلة من أجل رفعة مكانة مصر بين الأمم وتحقيق تنميتها الشاملة في كافة المجالات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم والرخاء.

ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت كافة أوجه الدعم للعمال، حيث وجه الرئيس في كافة أحاديثه شكره وامتنانه لعمال مصر فهم أسود شجعان يواصلون عملهم بكل جد واجتهاد .

وثمنت الدكتورة منال العبسي، دور المرأة المصرية العاملة التي كان لها دور كبير في إرساء دعائم التنمية والبناء والتعمير، مشيرة إلى أن المرأة خاضت بخبراتها ومؤهلاتها كثير من الملفات وأثبتت فيها جدارتها، وكذلك النساء العاملات في المصانع والشركات والمدارس والمستشفيات، فكل هؤلاء جنود مشاركة في ركاب التنمية.

وأضافت: نقدر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل فى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات، فتحية لعمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية، حفظ الله مصر وسدد جهود المخلصين الذين يسعون لبناء المستقبل .

5 فئات مستثناة من إجازات الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث تم الإعلان عن أن أيام السبت والأحد والإثنين إجازات رسمية، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وجاء القرار باستثناء بعض الفئات وهم العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.