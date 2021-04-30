كيفية استرجاع حاستي الشم والتذوق بعد التعافي من كورونا

يعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق من الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، ومن الضروري أن يراقب الشخص نفسه فيما يتعرض له من أعراض، ويتم عزل النفس بحسب الحالة وتقدير الطبيب المعالج لها، ولكن بعد التعافي يبقي السؤال الأبرز هو كيفية استعادة حاستي الشم والتذوق من جديد.

وفقًا لموقع health الطبي هناك العديد من الوسائل التى يمكن من خلالها استرجاع حاستي الشم والتذوق، ولكن دعنا نؤكد أن الحالة تختلف ما بين شخص والآخر فهناك من يسترجعهما بعد التعافي بأيام وهناك من يستعيدهما بعد شهور.

وأوضح الموقع أنه ليس شرطًا فقدان حاستي الشم والتذوق لمصاب الكورونا معًا فهناك من يفقد الشم فقط أو التذوق فقط وهناك ما لا يفقد أيا منهم.

روائح مختلفة

يوجد روائح مختلفة في الطبيعة ويمكن أن يعرض الشخص نفسه لعدد من الروائح النفاذة التى يمكن من خلالها الشخص أن يدرب حاسة الشم خاصة والتذوق بشكل عام عليها، ويتوجب على المرضى كلّ صباح ومساء لمدة ثلاثين ثانية تباعاً شمّ أربعة أنواع من المواد المختلفة، ويجب مواصلة هذه ـ الحصص التدريبيةـ بانتظام على الأقل أربعة أشهر، وقد يستمر الأمر أحيانا إلى إلى تسعة أشهر.

نكهات مختلفة وزيوت عطرية

نوعية المواد التى يتعرض لها الشخص هي العطور أو النكهات المختلفة، والزيوت كالورد والقرفة والزعتر التى تشعر الشخص بالوخز أو لذع أو قشعريرة، أما النعاع والخل يشعرا الشخص باللذع والقشعريرة.

فقدان كامل للشم

فيما نصح الطبيب الألماني الدكتور هومل على من تعرض لفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء لهذه الأمور السابقة عندما يمر الوقت الطويل والشهور العديدة من عدم استرجاع حاسة الشم، ولابد أن يكون قبلها زيارة للطبيب المختص تخصص أنف وأذن وحنجرة أو طبيب الأعصاب حيث أن الأسباب عديدة للفقدان لذا لابد من التشخيص الكامل للحالة.

تدريب حاسة الشم

كما يمكن التدريب لحاستي الشم والتذوق من خلال شم الطعام الذي تعرف رائحته ببطء ومن ثم استرخ ثلاث دقائق ومن ثم أعد مرة أخرى الشم، وأعط لنفسك فرصة في التذوق وابتعد عن القلق فهي اختلافات فردية ولكن في النهاية سيتم استعادته بالتدريج ومع التدريب على روائح مختلفة.