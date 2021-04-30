«إيفا براون».. قصة عشق حتى الموت وزواج في الساعات الأخيرة

تشير سيرة إيفا براون إلى أنها ولدت في الـ6 من فبراير1912 ورحلت في 30 من أبريل في عام 1945. قد يكون قدر إيفا براون أن تعيش حياتها وترتبط بأخطر رجل عرفه العالم، وأن تكون الوحيدة التي تعرف الوجه الآخر له، ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة فهتلر الذي كان يرفض الزواج، ويرفض أن يتكشف أمر ارتباطه بأحد، يعشق إيفا فتاة في الـ23 من عمرها ابنة مدينة ميونخ.

قابلت إيفا براون هتلر في أكتوبر من 1929 وكانت هي المرة الأولي باستديو مديرها هوفمان، وجاءت بداية أغرب علاقة عشق في التاريخ.

طبيعة عملها كمساعدة لهوفمان، وطدت علاقتها بهتلر، وأصبحت أكثر اقترابا منه، ولكن لم يعرف الشعب الألماني يوما عن تلك العلاقة إلا في اليوم الأخير من رحيلهما.

حاولت إيفا على مدار علاقتها بهتلر كعشيقة الانتحار مرتين، وكان هذا لافت وواضح جدا، وانتهى بنتائج مرضية في صالح إيفا حيث كانت غايتها وهدفها لم يكن الانتحار ولكن هو لفت انتباه الديكتاتور إليها.

أجمل ما في قصة عشق هتلر لـ إيفا هو نقلها للصورة الخاصة والمستقلة والمتفردة بعين العشيقة والزوجة إيفا.

ستجد صورة لهتلر له مع كلبه الولف، صور ولقطات كاميرا تشهد على أنها شريكة أساسية لحياة هتلر، صور وفيديوهات كثيرة تجمع هتلر وأصدقائه والمقربين جدا.

تشير التقارير إلى أن إيفا قررت أن تموت مع هتلر، وهذا ما أوصت به، وأشارت إليه فيه وصيتها "سأموت عندما يموت هتلر".

تزوجت إيفا من هتلر في الـ40 ساعة الأخيرة من حياتها، كان الأمر مهم جدا أن تعرف عائلة إيفا أنها تزوجت، حيث إنهم كانوا يرفضون طوال مشوار إيفا علاقتها كعشيقة لهتلر، ويبدو أنها هي كذلك، ونجحت إيفا أخيرا أن يقترن اسمها إلى الأبد مع ديكتاتور الألفية الفائتة، وماتت إيفا منتحرة بالسم، من بعد إطلاق هتلر النار على نفسه.