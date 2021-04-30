الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وجبة صحية..

خطوات تحضير شوربة الدجاج والذرة على الطريقة التايلندية

شوربة الدجاج والذرة
شوربة الدجاج والذرة

 

 

يعانى الكثير من الرياضيين من أصحاب الحميات الغذائية فى رمضان من توافر الوجبات الغذائية خلال وجبة الإفطار، حيث يسعى الكثير منهم فى الحصول على وجبة إفطار شهية وصحية وتحمل الكثير من المعادن والفيتامينات.

 

فى السطور التالية نقدم وصفة جديدة لطبق "شوربة الدجاج والذرة" على الطريقة التايلندية، على طريقة الشيف علاء الشربينى.

 

المكونات:

 

  • 3 ملعقة كبيرة زيت
  • ½ كيلو صدور دجاج فيليه
  • ملعقة صغيرة ثوم
  • ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم
  • كوب مشروم شرائح
  • 2 عود بصل أخصر قطع
  • ½ كوب ذرة صفراء
  • ملعقة كبيرة كزبرة خضراء
  • 2 مكعب مرقة دجاج
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • ملعقة كبيرة صلصة الفلفل الحلو
  • لتر ماء

 

طريقة تحضير شوربة الدجاج والذرة على الطريقة التايلنديّة :

 

- تشوح صدور الدجاج فى الزيت على النار

 

- يضاف الثوم والزنجبيل والمشروم، بالإضافة الى البصل الأخضر والذرة الحلوة.

 

- تضاف الكزبرة الخضراء والمرقة، بالإضافة الى عصير الليمون وصوص الفلفل الحلو.

 

يضاف الماء ويترك الخليط حتى تمام النضج.

 

تغرف وتقدم ساخنة ويزين الوجه بالبقدونس، ويمكن أن تقدم بجانب العيش المحمص.

 

 

فوائد الذرة لجسم الإنسان:

 

تحتوى الذرة على الكثير من مضادات الأكسدة، والتى منها الكاروتينويدات، التى تساعد فى التصدى للكثير من الامراض.

 

كما أن الذرة تحتوي على الكثير من الألياف، التى تساهم بشكل كبير فى تحسين عملية الهضم، بالإضافة الى  تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، الأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي.

 

وأوضح الاطباء، أن الذرة تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 3، والتي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

 

وأشار الأطباء أن تناول الذرة الصفراء يساعد على الوقاية من الإصابة بحالات فقر الدم، وذلك لانها تحتوى على الحديد الذى يساعد فى زيادة نسبة كرات الدم الحمراء.

رمضان الشربينى علاء الشربيني الشيف طريقة تحضير المعادن والفيتامينات

الأكثر قراءة

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

الأمن يكشف لغز قتيلة الهرم.. الزوج ذبحها وحاول تضليل الشرطة

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

السودان يوسع الوساطة للوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

المعاشات والنفقة من «ATM» و«فورى» غدًا.. وتخفيض عمولات السحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة