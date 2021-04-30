خطوات تحضير شوربة الدجاج والذرة على الطريقة التايلندية

وجبة صحية..

يعانى الكثير من الرياضيين من أصحاب الحميات الغذائية فى رمضان من توافر الوجبات الغذائية خلال وجبة الإفطار، حيث يسعى الكثير منهم فى الحصول على وجبة إفطار شهية وصحية وتحمل الكثير من المعادن والفيتامينات.

فى السطور التالية نقدم وصفة جديدة لطبق "شوربة الدجاج والذرة" على الطريقة التايلندية، على طريقة الشيف علاء الشربينى.

المكونات:

3 ملعقة كبيرة زيت

½ كيلو صدور دجاج فيليه

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

كوب مشروم شرائح

2 عود بصل أخصر قطع

½ كوب ذرة صفراء

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

2 مكعب مرقة دجاج

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة صلصة الفلفل الحلو

لتر ماء

طريقة تحضير شوربة الدجاج والذرة على الطريقة التايلنديّة :

- تشوح صدور الدجاج فى الزيت على النار

- يضاف الثوم والزنجبيل والمشروم، بالإضافة الى البصل الأخضر والذرة الحلوة.

- تضاف الكزبرة الخضراء والمرقة، بالإضافة الى عصير الليمون وصوص الفلفل الحلو.

يضاف الماء ويترك الخليط حتى تمام النضج.

تغرف وتقدم ساخنة ويزين الوجه بالبقدونس، ويمكن أن تقدم بجانب العيش المحمص.

فوائد الذرة لجسم الإنسان:

تحتوى الذرة على الكثير من مضادات الأكسدة، والتى منها الكاروتينويدات، التى تساعد فى التصدى للكثير من الامراض.

كما أن الذرة تحتوي على الكثير من الألياف، التى تساهم بشكل كبير فى تحسين عملية الهضم، بالإضافة الى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، الأمراض المعدية، وأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح الاطباء، أن الذرة تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 3، والتي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

وأشار الأطباء أن تناول الذرة الصفراء يساعد على الوقاية من الإصابة بحالات فقر الدم، وذلك لانها تحتوى على الحديد الذى يساعد فى زيادة نسبة كرات الدم الحمراء.