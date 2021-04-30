دراسة: لقاحات كورونا فعالة من الجرعة الأولى

أكد خبراء بريطانيون نجاح اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد في إنتاج أجسام مضادة للفيروس بمجرد تلقي الجرعة الأولى منها، محذرين في الوقت نفسه من أن اللقاحات قد تفشل في منع تدهور عدد قليل جدًا من الحالات المصابة لدرجة حجزها بالمشفى، وتحديدًا أصحاب الصحة العامة الضعيفة وكبار السن.

ووفقًا لما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، فقد جاءت تلك النتائج في وثيقة نشرتها، اليوم، المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، موضحة أنها اعتمدت على بيانات لأكثر من 52 ألف مريض دخلوا إلى مشافٍ في الفترة بين 8 ديسمبر و10 أبريل الماضيين، حين بدأت الولايات المتحدة توزيع اللقاحات بشكل مكثف.

ونقلت الصحيفة عن كالوم سمبل، أستاذ صحة الأطفال وعلاج الوبائيات بجامعة ليفربول، والرئيس المشارك لتلك الدراسة، إن تحليلاتهم كانت معدة لإعطاء المجموعة الاستشارية العليمة "إشارة مبكرة للغاية حول ما إذا كانت اللقاحات فعالة في العالم الواقعي" بعيدا عن التجارب السابقة.

وأوضح سمبل أن "الأعداد المطلقة للأشخاص الذين يدخلون المستشفى بعد 21 يوما من الجرعة الأولى ضئيلة"، مضيفا: "إنها صغيرة للغاية، لكنها تحدث، إنها تحدث غالبا في المجموعة المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمرض حاد، وهي كبار السن والأشخاص ذوو الصحة العامة بالغة الضعف والطاعنون في السن".

وتابع: "هذا دليل جيد من الواقع يدعم نجاحه، لكن هناك القليل من حالات الفشل"، على حد تعبيره.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاحات المقدمة للسكان ونسبة من تلقوا التطعيم حتى الآن. وتعتمد بشكل أساسي على اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، السبت الماضي، تقديم الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح إلى أكثر من نصف السكان بواقع أكثر من33.5 مليون شخص من أصل 66.8 مليون شخص.

ويؤكد خبراء الصحة أن حملة التطعيم ساهمت في الانخفاض الكبير في أعداد الوفيات والإصابات المرتبطة بـ"كوفيد-19" خلال الأسابيع الأخيرة في المملكة المتحدة.