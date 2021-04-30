الرئيس الروسي يبحث هاتفيًا مع المستشار النمساوي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قضايا العلاقات الثنائية، حيث اقترح كورتس على بوتين النظر في ترشيح فيينا كمكان لعقد القمة الروسية الأمريكية المحتملة.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" أن الاتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب النمساوي، مشيرا إلى أن بوتين وكورتس بحثا بعض المسائل الراهنة في العلاقات الروسية النمساوية والتفاعل في مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" وآفاق تعزيز عمل مختلف آليات التعاون الثنائي.

في سياق آخر.. قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إن سبب التدهور الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية يعود إلى الأفعال الأمريكية غير الودية تجاه روسيا".



وردا على سؤال للصحفيين عمن يُحمله الكرملين المسؤولية عن عجز المواطنين الروس من الحصول على تأشيرة الدخول الأمريكية، أجال بيسكوف: "يجب علينا هنا النظر إلى السبب الأصلي لهذا الوضع المتوتر في علاقاتنا الثنائية، فالسبب في ذلك يعود إلى الأعمال غير الودية للولايات المتحدة".



وفي تعليقه على الأيام المئة الأولى لرئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بيسكوف: "إننا كنا نتوقع أكثر، ويجب ألا ننسى الإنجاز المهم للغاية وهو التمديد الفعلي لمعاهدة (ستارت)، الذي جرى في بداية رئاسة بايدن".



وردا على سؤال حول احتمال إجراء قمة (بوتين وبايدن) على هامش قمة مجموعة السبع الكبار أو على هامش لقاء الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، أجاب بيسكوف: "إننا لا نشارك في عمل مجموعة السبع الكبار، ولا نشارك في عمل حلف الناتو".



كانت السفارة الأمريكية في موسكو أعلنت - في وقت سابق اليوم أنها تعلق اعتبارا من 12 مايو المقبل تقديم الخدمات القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين وعدد محدود جدا من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين أو في حالات طارئة ترقى لمستوى الحياة أو الموت.